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Beşiktaş, 8 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı!

Beşiktaş, 8 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı!
Beşiktaş, 8 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı!

Beşiktaş, dün yapılan korona virüs testleri neticesinde 8 kişinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

 Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını Beşiktaş'ı da etkiledi. Siyah-beyazlılar, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 8 kişide korona virüs testinin pozitif olduğunu belirtirken, şu ifadelere yer verdi:
"13 Mayıs Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."

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