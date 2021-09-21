Beşiktaş Adana Demirspor Maç Anlatımı

BEŞİKTAŞ 3-1 ADANA DEMİRSPOR
Canlı Anlatım
1'Maç başladı
5' Adana Demirspor'da Simon Deli, Oğuzhan'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Beşiktaş tehlikeli noktadan serbest vuruş kazandı.Sarı Kart - Simon Deli
6' Pjanic'in kullandığı frikikte top üstten dışarı gitti.
15' Sağ kanattan Adana Demirspor'un kullandığı köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Bjarnason'un kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
20' Sol kanattan Pjanic'in ortasında penaltı noktası üzerinden Montero'nun kafa vuruşunda savunmaya çarpan top ağlarla buluştu.Gol - Francisco Montero
28' Beşiktaş'ta Montero, Assombalonga'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Francisco Montero
30' Beşiktaş 2. gole çok yaklaştı! Sağ kanattan Ghezzal'in yerden ortasında Batshuayi'nin yakın mesafeden vuruşunda kaleci Ferhat topu ayaklarıyla çıkardı.
45' Josef'in attığı uzun topta kalesini terk eden Ferhat takım arkadaşıyla çarpışınca top doğrudan ağlara gitti.Gol - Souza
45'Karşılaşmada ilk yarı sona erdi
46'Hakemin düdüğüyle arşılaşmada ikinci yarı başladı
49' Beşiktaş gole yaklaştı! Ghezzal'in ceza sahası içi sağ çaprazdan uzak kale direğine yaptığı vuruşta kaleci Ferhat, topu son anda çıkardı.
52' Sağ kanattan Ghezzal'in yerden ceza sahasına gönderdiği topta arka direkte uygun durumda bulunan Rıdvan topu ağlara gönderdi.Gol - Ridvan Yilmaz
55' DİREKTEN DÖNDÜ! Assombalonga'nın ceza sahası sol çaprazdan yakın direğe vuruşunda top kaleci Ersin'in müdahalesinin ardından direğe çarpıp oyun alanına döndü.
60' Ceza yayından kazanılan serbest vuruşta Vargas'ın vuruşunda top ağlarla buluştu.Gol - Matías Vargas
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İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin,Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi.
ADANA DEMİRSPOR: Ferhat, Samet, Deli, Rassoul, Svensson, Stambouli, Vargas, Bjarnason, Sinan, Ezeh, Assonbalonga.