Beşiktaş, Alanya'da kayıp!

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Ghezzal'ın yerden içeri çevirdiği topa kale önünde oluşan karambolde Kenan vuruşunu yaptı. Kaleci Serkan meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

14. dakikada sağ taraftan Efecan'ın ortaya çevirdiği topa ön direkte Babacar'ın direkt vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

24. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Pjanic'in direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada Davidson'un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Efecan'ın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ersin oyun alanına çeldi.

40. dakikada Vida'nın hatalı pasında ceza yayı önünde topla buluşanEmre Akbaba kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Alper Ulusoy VAR'a danışarak ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sol taraftan Umut Güneş'in içeri çevirdiği topu arka direkte Davidson kontrol etti. Davidson'un sert şutunda meşin yuvarlak önce üst direğe daha sonra yan direğe çarparak kaleci Ersin'de kaldı.

76. dakikada ceza sahası içine girer girmez Alex Teixeira'nın plase şutunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan çeldi.

90+4. dakikada savunmadan atılan pasta Beşiktaş yarı sahasında topla buluşan Diedhiou'nun ceza sahası içerisine girip, kaleci Ersin'i geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, Volkan Ahmet Narinç,

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur Bingöl, Fatih Aksoy (Novais dk. 83 ?), Umut Güneş, Efecan Karaca (Fer dk. 88 ?), Davidson (Candeias dk. 82 ?), Emre Akbaba, Babacar (Diedhiou dk. 72)

Yedekler: Marafona, Yusuf Karagöz, Milunovic, Buluthan Bulut, Efkan Bekiroğlu, Eduardo

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, Josef, Ghezzal (Güven Yalçın dk. 86 ?), Atiba (Can Bozdoğan dk. 46), Pjanic (Teixeira dk. 46), Larin, Kenan Karaman (N'koudou dk. 60)

Yedekler: Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Montero, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Babacar (dk. 14), Diedhiou (dk. 90+4) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Efecan Karaca, Bülent Korkmaz (Teknik Direktör), Juanfran (Aytemiz Alanyaspor), Ghezzal (Beşiktaş)