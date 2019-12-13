Beşiktaş Avrupa'ya veda etti! Maç sonucu: Wolverhampton 4 - 0 Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi K Grubu son hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı İngiliz temsilcisi Wolverhampton'a 4-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuç ile birlikte Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmiş oldu.

Wolverhampton 4 - 0 Beşiktaş

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

32. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Rebocho'nun yerden sert yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından dışarı gitti.

42. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Neves'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada sağ kanattan Neto'nun ortaladığı topa arka direkte Jota'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

62. dakikada sol taraftan Moutinho'nun kullandığı kornerde kale önünde Dendoncker kafa vuruşunu yaptı. Direkten dönen topu takip eden Kliman'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

63. dakikada ceza sahası dışından Dendoncker'un sert şutunda Utku'nun müdahalesinin ardından direğe çarpan top oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında kale önünde topu önünde bulan Jota'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

67. dakikada sağ taraftan Moutinho'nun kullandığı köşe atışında kale önünde Dendoncker'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

68. dakikada ceza sahası içerisi sağ tarafında son çizgiye inen Buur'un içeri çevirdiği topa arka direkte Jota'nın sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-0

Stat: Molineux Ground

Hakemler: Andris Treimanis, Harald Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs

Wolverhampton: Ruddy, Bennett, Coady, Kilman, Dendoncker (Otasowie dk. 73), Moutinho (Perry dk. 70), Buur, Vinagre, Neves (Jota dk. 56x), Cotrone, Neto

Yedekler: Söndergaard, Vallejo, Richards, Cundle

Teknik Direktör: Nuno Espirito

Beşiktaş: Utkut, Kerem Kalafat (Roco dk. 76), Necip, Erdoğan Kaya, Rebocho, Oğuzhan, Erdem Seçgin, Lens (Diaby dk. 80 ?), Boyd, Güven (Elneny dk. 64), Umut

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Rıdvan Yılmaz, İlkay İşler

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Jota (dk. 57, 63 ve 68) Dendoncker (dk. 67) (Wolverhampton)

Sarı kartlar: Kilman, Cotrone (Wolverhampton) Necip, Roco (Beşiktaş)