Beşiktaş, Borussia Dortmund hazırlıklarını sürdürdü

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, taktik programının yer aldığı uygulamaların ardında yapılan kanat orta şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, B. Dortmund maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın, antrenman öncesi saat 16.15'te bir basın toplantısı düzenleyecek.