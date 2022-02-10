Beşiktaş çeyrek finalde!

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada orta sahada Beşiktaşlı futbolcular pas yaparken araya girerek topu kapan Obinna'nın ilerleyip ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

29. dakikada Moubandje'nin kendi sahasından attığı pasta sol kanatta topla buluşan Halil Akbunar'ın ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.

37. dakikada Josef de Souza'nın pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Rachid Ghezzal'ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı ve uzatmalar)

59. dakikada Atiba'nın pasıyla cezası içi sağ tarafında topla buluşan Rachid Ghezzal'ın ilerleyip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya çıktı.

62. dakikada Alex Teixeira'nın pasıyla ceza sahası içi solunda topla buluşan Rachid Ghezzal'ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.

71. dakikada sağ kanatta topla buluşan Rachid Ghezzal'ın son çizgiye inip rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78. dakikada Michy Batshuayi'nin pasında rakibe de çarpan topu ceza sahası içi sağında alan Rachid Ghezzal'ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarıya gitti.

88. dakikada Soner Aydoğdu'nun kullandığı rakip ceza sahasına yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Dino Arslanagic topu Cherif Ndiaye'ye indirdi. Ndiaye'nin vuruşunda ise kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.

102. dakikada Güven Yalçın'ın pasıyla ceza sahası içi solunda topla buluşan Larin'in çaprazdan vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat'tan dönen meşin yuvarlağı Atınç Nukan kornere gönderdi.

117. dakikada Rachid Ghezzal'ın ceza sahası dışı sağ tarafından ortasında ceza sahası içinde Vida'nın kafa vuruşuna meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yasin Kol, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Savranlar

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat (Serdar Saatçı dk. 95), Vida, Montero (Welinton dk. 72), Rıdvan Yılmaz, Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal, Josef de Souza (Atiba dk. 46), Oğuzhan Özyakup (Güven Yalçın dk. 80), Alex Teixeira (Michy Batshuayi dk. 73), Cyle Larin

Yedekler: Emre Bilgin, Can Bozdoğan, Necip Uysal, Emirhan İlhan, Umut Meraş

Teknik Direktör: Önder Karaveli

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Dino Arslanagic, Atınç Nukan, Kahraman Demirtaş (Wilker Angel dk. 98), Kerim Alıcı, Obinna, Aytaç Kara (Soner Aydoğdu dk. 84), Moubandje (Berkan Emir dk. 106), Halil Akbunar (Lourency dk. 98), David Tijanic (Franco Di Santo dk. 66), Cherif Ndiaye (Makana Baku dk. 106)

Yedekler: Kenan Piric, Yusuf Talum, Atakan Çankaya, Yalçın Kayan,

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Penaltılar

Atanlar: Michy Batshuayi, Atiba, Vida (Beşiktaş), Wilker Angel (Göztepe)

Kaçıranlar: Miralem Pjanic (Beşiktaş), Franco Di Santo, Berkan Emir, Lourency (Göztepe)

Sarı kartlar: Montero, Oğuzhan Özyakup, Miralem Pjanic, Güven Yalçın (Beşiktaş), Halil Akbunar, Dino Arslanagic (Göztepe)

Oğuzhan Ort - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu



İLGİLİ HABER Oğuzhan Özyakup ıslıklandı