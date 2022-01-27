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Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Bakırköy’de dün gece saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş eski yöneticisi ve Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.

Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı - Tıkla İzle

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir balık restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticilerinden de olan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ve çok sayıda iş arkadaşı geldi. Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi memleketi Rize'ye defnedilmek üzere yola çıkarıldı.

Deniz Zeybek - Alper Suat Tutaşı
 

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