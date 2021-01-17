Beşiktaş Galatasaray CANLI İZLE | BJK GS canlı anlatım sizlerle... Maç hangi kanalda? Skor kaç kaç?Süper Lig'de 19. haftanın en önemli maçında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Dev derbiye ise sadece saatler kaldı. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK GALATASARAY MAÇINI CANLI NASIL İZLEYEBİLİRİM? İŞTE TÜM DETAYLAR...

Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

17 Ocak Pazar günü Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca mücadeleyi Cüneyt Çakır'ın yöneteceği açıklanmıştı. Maçın canlı skor takibi ve tüm canlı anlatımı sitemizde olacak

BEŞİKTAŞ 0 - 0 GALATASARAY

Maç başladığı andan itibaren haberimizden maç canlı anlatımını ve skorunu takip edebilirsiniz...

Derbide hava -1 derece olacak

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide, termometreler -1 dereceyi gösterecek. Mücadele sırasında kar yağışının olması bekleniyor.

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Ebedi dost, ezeli rakipler sahada kozlarını karlı bir havada paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre maç saatinde Vodafone Park'ta kar yağması beklenirken, hava sıcaklığının ise -1 derece olacağı ifade edildi.

Beşiktaş, Galatasaray derbisi hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı çalışmayla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda hedef galip gelerek, 2 puan gerisinde olan rakibini geçerek maç fazlasıyla liderliğe oturmak.

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Ligde 33 puanla üçüncü sırada bulunan sarı-kırmızılılar 35 puanla liderlik koltuğunda bulunan siyah-beyazlıları geçerek maç fazlasıyla liderliğe geçmek istiyor.

Ligin en az gol yiyen takımı

Bu sezon defansif olarak başarılı performans gösteren Galatasaray, Süper Lig'de en az gol yiyen takım olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı 17 karşılaşmada kalesinde 14 gol gördü. Aslan, 17 maçın 8'sinde de kalesini gole kapattı. Ligde 34 kez rakip fileleri havalandıran Cimbom bu alanda üçüncü sırada bulunuyor.

Mbaye Diagne'den 9 gol

Galatasaray'da ligde atılan 34 golün 9'unu Senegalli futbolcu Mbaye Diagne kaydetti. Diagne söz konusu golleri forma giydiği son 7 müsabakanın 6'sında kaydetti. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon Çaykur Rizespor maçında da hat-trick yaptı. Diagne'nin UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de 2 golü bulunuyor.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 8 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarsa 5 galibiyet alırken, 3 kez mağlup oldu. Aslan rakip fileleri 16 kez havalandırırken, kalesinde 9 gol gördü.

İki futbolcu sınırda

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde 2 futbolcusu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda ile Christian Luyindama, siyah-beyazlılar karşısında sarı kart görmesi halinde Denizlispor mücadelesinde cezalı durumda olacak.

Sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Emre Taşdemir ile yılbaşında talihsiz bir olayda yaralanan Omar Elabdellaoui derbide olmayacak.

Muslera'nın kadroda olması bekleniyor

Galatasaray'da sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın derbide kadroda olması bekleniyor. Muslera, geçtiğimiz sezon 14 Haziran 2020 tarihinde ligin 27. haftasında deplasmandaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanmıştı. Deneyimli kaleci, hafta içi ilk kez takımla çalışmalara başladı.