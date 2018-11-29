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Beşiktaş - Galatasaray derbisi Cüneyt Çakır'ın

Beşiktaş - Galatasaray derbisi Cüneyt Çakır'ın
Beşiktaş - Galatasaray derbisi Cüneyt Çakır'ın

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak olan maçlarda görev alacak hakemler açıklanırken, Beşiktaş - Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır’ın yöneteceği belirtildi.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı. 2 Aralık Pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde hakem Cüneyt Çakır'a görev verildi. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler şu şekilde:

Yarın
20.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
20.00 Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

1 Aralık Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy
16.00 Antalyaspor - Göztepe: Suat Arslanboğa
19.00 Kayserispor - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

2 Aralık Pazar
16.00 Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ali Palabıyık
20.00 Beşiktaş - Galatasaray: Cüneyt Çakır

3 Aralık Pazartesi
20.00 E. Yeni Malatyaspor - Akhisarspor: Özgür Yankaya
20.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu  

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