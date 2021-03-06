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Beşiktaş - Gaziantep Canlı Anlatım

Beşiktaş - Gaziantep Canlı Anlatım
Beşiktaş - Gaziantep Canlı Anlatım

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep ile karşılaşıyor.

BEŞİKTAŞ 1-0 GAZİANTEP

CANLI ANLATIM

15' Ghezzal'in savunma arkasına pasında Aboubakar kaleci Günay'dan sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi.

'Sol kanattan kazanılan serbst vuruşta Maxim'in ortasında Olkowski'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

8' Adem Ljajic'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Aboubakar'ın vuruşunda top kaleci Günay'da kaldı. Yardımcı hakem pozisyon bittikten sonra bayrağını kaldırdı.

5' Beşiktaş, maçın başında oyunu rakip yarı sahaya yıktı.

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

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