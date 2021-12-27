Beşiktaş, Konya'da son dakikada yıkıldı

MAÇTAN DAKİKALAR

6' Orta sahada topla buluşan Josef ceza sahası sağ çaprazından içeriye giren Oğuzhan'a pasını attı. Oğuzhan'ın şutunda kaleci Sehic'in topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

29' Ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Cikalleshi'nin ortasına Soner kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

37' Pjanic'in ceza sahasına kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırmak istediği top kale önündeki Batshuayi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Sehic gole izin vermedi.

39' Ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Cikalleshi'nin sert şutunda top az farkla yandan dışarıya çıktı.

45' Konyaspor'un sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

52' Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Oğuzhan ceza yayına doğru gönderdiği topa Ghezzal gelişine vurdu fakat meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

58' Mpoku kaleyi cepheden gören pozisyonda yerden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta top direğin dibinden auta çıktı.

60' Sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Batshuayi'nin şutunda kaleci Sehic başarılı oldu. Dönen top kale önünde Ghezaal'da kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top üst direkten geri geldi. Devam eden pozisyonda Ghezzal bu kez kafayla tamamlamak istedi ama top yandan dışarıya çıktı.

71' Sol kanattan savunmanın arkasına sarkan Cikalleshi ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı fakat top kaleci Ersin'de kaldı.

73' Josef'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Güven'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

76' Ceza yayı önünde topla buluşan Josef'in sert şutunu kaleci Sehic parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

84' Savunma arkasına sarkan Ahmed Hassan bekletmeden topa dokundu ancak kaleci Ersin topu son anda çelmeyi başardı.

90' Sol kanattan yapılan ortaya kaleci Ersin dokundu. Sağ kanata açılan topu Skubic ceza sahasına çevirdi. Penaltı noktasındaki Ahmed Hassan bu topu filelerle buluştu. 1-0

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Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Samet Çiçek

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Michalak (Alper dk. 90+5 ?), Mpoku (Rahmanovic dk. 59), Bytyqi (Çekiçi dk. 77), Cikalleshi (Ahmed Hassan dk. 77)

Yedekler: Erten, Anicic, Barış, Musa, Ahmet Karademir, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Beşiktaş: Ersin, Umut, Vida, Montero, Rıdvan, Pjanic (Atiba dk. 80 ?), Josef, Ghezzal, Oğuzhan (Can dk. 68), Larin (Güven dk. 68), Batshuayi

Yedekler: Emre, Salih, Mehmet, Welinton, Kenan, Serdar

Teknik Sorumlu: Önder Karaveli

Sarı kartlar: Vida, Oğuzhan, Batshuayi, Ghezzal (Beşiktaş), Mpoku, Ahmed Hassan, Rahmanovic (Konyaspor)