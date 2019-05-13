Beşiktaş moral buldu

4. dakikada kazanılan serbest vuruşta Fennandes'in şutu, Karius'un müdahalesinin ardından direğe çarpıp oyun alınana döndü. Dönen topu Caulker filelerle buluştururken, hakem Cüneyt Çakır VAR'ı dinleyerek ofsayt kararıyla golü geçerli saymadı.

11. dakikada Burak Yılmaz'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Güven'in şutu savunmadan sekti. Dönen topu altı pasın içinde önünde bulan Adem Ljajic, düzgün bir vuruşla takımını önce geçiren golü kaydetti. 1-0

25. dakikada Burak Yılmaz ile verkaç yaparak ceza alanı içine sarkan Caner Erkin, kaleci ile karşı karşıya kalacakken Alanyaspor savunmasından N'Skala ve Welinton'un son andaki müdahalesi ile yerde kaldı. Beşiktaşlı oyuncular penaltı beklerken, VAR'ı dinleyen hakem Çakır, devam kararı verdi.

28. dakikada Güven Yalçın'ın ara pasında savunma arkasında topla buluşan ve ceza alanı içine sarkan Burak Yılmaz'ın plase vuruşu az farkla auta çıktı.

31. dakikada Quaresma'nın aşırtma pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Adriano'nun sert şutu üstten auta çıktı.

42. dakikada Adem Ljajic'in kullandığı korner vuruşunda pası alan Adriano'nun ceza sahası dışından denediği sert şut üstten auta çıktı.

44. dakikada Djalma'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Mirin'in kafayla uzaklaştırmak istediği top, Caner Erkin'e çarparak filelerle buluştu.

45+2.dakikada Alanyaspor yarı alanında yaşanan karambolde topu önünde bulan Güven'in dönerek yaptığı şutu, kaleci Ufuk güçlükle çeldi.



55. dakikada Adem Ljajic'in pasını alan Quaresma, ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi. 2-1

61. dakikada Güven ile verkaç yaparak ceza sahasına sarkan Adem Ljajic'in şutunu kaleci Ufuk iki hamlede kontrol etti.

64. dakikada sağ kanattan açılan ortayı Welinton kafayla Caulker'e indirdi. Caulker'in vuruşu ise yandan auta çıktı.

82. dakikada Adem'in Burak Yılmaz'a gönderdiği ara pasını Alanyaspor savunması kesti. Topu önünde bulan Lens'in sert şutu ise üstten auta çıktı.

89. dakikada Quaresma'nın sol kanattan açtığı ortaya Lens, gelişine vuruş yaptı. Ancak top farklı bir şekilde üstten auta çıktı.

90+3. dakikada sağ kanattan Hasan Ayaroğlu'nun ortasına iyi yükselen Caulker'in kafa vuruşunun Karius çeldi.

90+3. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın ceza sahası içinde pasını çıkardığı Kagawa, müsait durumda yaptığı vuruşta topu auta yolladı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş

Beşiktaş: Karius, Adriano, Isimat-Mirin, Vida, Caner, Atiba, Dorukhan (Lens dk. 81 ?), Quaresma, Güven (Kagawa dk. 68), Adem Ljajicx (Necip dk. 88 ?), Burak

Yedekler: Utku, Roco, Rıdvan, Muhayer, Oğuzhan, Mustafa Pektemek, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Aytemiz Alanyaspor: Ufuk, Cenk Ahmet, Caulker, Welinton, N'Skala, Ozan, Tzavellas, Efecan (Hasan dk. 78), Djalma Campos, Junior Fernandes (Villafanez dk. 65), Cisse

Yedekler: Haydar, Emre, Baiano, Taha, Joel Obi

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Adem Ljajic (dk. 11), Quaresma (dk. 55) (Beşiktaş), Caner Erkin (dk. 44 k.k.) (A.Alanyaspor)

Sarı Kartlar: Dorukhan, Necip (Beşiktaş), N'Skala (A.Alanyaspor)