Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ı İstanbul'a getirdi

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Rachid Ghezzal konusunda siyah-beyazlılar, Leicester City ile bonservis konusunda anlaşmaya varırken, Ghezzal da bugün İstanbul'a geldi. Fransa'nın Lyon ketinden özel uçakla, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Ghezzal, alandan çıkışta basın mensuplarına poz verdi ve ailesiyle birlikte, Beşiktaş Kulübü'nün tahsis ettiği araca binerek alandan ayrıldı. Cezayirli futbolcu, havalimanında basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmazken, foto muhabirlere poz vererek kendisini bekleyen araca yöneldi.

Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu