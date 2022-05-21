Beşiktaş sezonu 1 puanla kapattı

MAÇTAN DAKİKALAR

24. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Umut'un pasında çapraz pozisyonda meşin yuvarlağın sahibi olan Nkoudou'nun yerden çektiği sert şut yan ağlarda kaldı.

42. dakikada Rahmanovic kendi yarı sahasından gönderdiği uzun pasta sol kanatta Michalak'ı topla buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahasına girip son çizgiye inmeden arka direğe yaptığı ortaya geriden gelen Rahmanovic, müsait pozisyondaki vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı. 0-1

56. dakikada defansın arkasında sarkan Rahmanovic hızla ceza sahası içine girip kale önünde vuruş yapmak isterken Montero son anda araya girdi ve meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

57. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

66. dakikada Batshuayi'nin ceza yayından yerden vuruşunda kaleci Sehic meşin yuvarlağı çeldi, defans da topu taca gönderdi.

83. dakikada sol kanattan Ghezzal'ın ortasında ceza sahası içinde Güven'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak defansa da çarparak kalenin sağından kornere gitti.

90. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Batshuayi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol direkten döndü.

90+1. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Kenan Karaman'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mustafa Sönmez, İbrahim Bozbey

Beşiktaş: Emre, Serdar, Necip, Montero, Kenan, Can (Atiba dk. 68), Emirhan, Umut (Teixeira dk. 81 ?), Ghezzal, N'Koudou (Batshuayi dk. 60), Larin (Güven dk. 60)

Yedekler: Göktuğ, Kerem, Pjanic, Berkay, Emirhan, Aytuğ

Teknik Direktör: Valerien Ismael

İH Konyaspor: Sehic, Barış (Oğulcan dk. 60), Adil, Uğurcan, Guilherme, Soner, Rahmanovic (Endri dk. 71), Michalak (Alberk dk. 87 ?), Hadziahmetovic, Amilton (Bytyqi dk. 72), Cikalleshi (Ahmed Hassan dk. 46)

Yedekler: Eray, Erten, Ekrem, Mpoku, Ahmet

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Kenan Karaman (dk. 90+1) (Beşiktaş), Rahmanovic (dk. 42) (İH Konyaspor)

Sarı kartlar: Serdar, Ghezzal, Montero (Beşiktaş), Cikalleshi, Sehic, Ahmed Hassan (İH Konyaspor)

Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu

