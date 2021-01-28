Beşiktaş - Trabzonspor müsabakasını Halil Umut Meler yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden, Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı. Buna göre haftanın en önemli mücadelesi olan Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasında hakem Halil Umut Meler görev alacak.

Ligde 22. hafta maçlarının hakemleri şöyle:

29 Ocak Cuma

16.00 Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük: Yasin Kol

19.00 Gaziantep FK - Galatasaray: Mete Kalkavan

30 Ocak Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Kayserispor: Hüseyin Göçek

16.00 A.Alanyaspor - DG Sivasspor: Zorbay Küçük

16.00 M.Başakşehir - A.Hatayspor: Cüneyt Çakır

19.00 Fenerbahçe - Ç.Rizespor: Abdulkadir Bitigen

31 0cak Pazar

13.30 BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

16.00 Denizlispor - Göztepe: Sarper Barış Saka

16.00 Gençlerbirliği - FT Antalyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Halil Umut Meler