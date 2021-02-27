Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması olarak geçti. Dünkü maçta oynayan futbolcular ise sahada koşu ve stretching çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına, yarın (28 Şubat) saat 12.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.