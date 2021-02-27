İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig’in 28. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla start verdi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması olarak geçti. Dünkü maçta oynayan futbolcular ise sahada koşu ve stretching çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına, yarın (28 Şubat) saat 12.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.