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Beşiktaş'ın, Fatih Terim Stadı'ndaki gol hasreti son buldu

Beşiktaş'ın, Fatih Terim Stadı'ndaki gol hasreti son buldu
Beşiktaş'ın, Fatih Terim Stadı'ndaki gol hasreti son buldu

Süper Lig’in 30. haftasında Başakşehir’in konuğu olan Beşiktaş, maçın ilk yarısını Larin’in ayağından bulduğu golle 1-0 önde kapadı. Böylelikle siyah-beyazlılar, 2016-2017 sezonundan sonra Fatih Terim Stadı’ndaki ilk golünü atmış oldu.

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılar, bu zorlu mücadelenin ilk yarısında soyunma odasına 42. dakikada Larin'in attığı golle 1-0 önde gitti. Bu gol aynı zamanda Kartal'ın, 2016-2017 sezonundan sonra Fatih Terim Stadı'nda bulduğu ilk gol olma özelliğini de taşıyor.

Rakibine konuk olduğu son 3 karşılaşmayı 1-0'lık skorlarla kaybeden Beşiktaş'ın, Başakşehir'deki son golünü şu an turuncu-lacivertli formayı terleten Demba Ba kaydetmişti. Ba, 2016-2017'de Medipol Başakşehir'in 3-1 galip geldiği müsabakada 87. dakikada Aboubakar'ın asistinde ağları sarsmıştı.

Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu

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