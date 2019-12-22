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Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 20 maça çıktı

Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 20 maça çıktı
Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 20 maça çıktı

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe’ye deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş’ın, Ülker Stadı'ndaki galibiyet hasreti 20 maça çıktı. Beşiktaş, rakibi karşısında son 20 maçta 12 yenilgi, 8 beraberlik aldı.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanına giden Beşiktaş, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla siyah-beyazlıların Ülker Stadı'ndaki kazanma hasreti de 20 maça yükseldi. Son olarak Rıza Çalımbay'ın teknik direktör olduğu dönemde, 17 Nisan 2005 tarihinde Kadıköy'de 4-3 kazanan Beşiktaş, o tarihten bu yana çıktığı 20 maçta da galibiyet alamadı. Rakibi karşısında ilk yarıda Kruse ve Ozan Tufan'ın attığı gollerle 2-0 geriye düşen ve ilk yarının uzatma dakikalarında Atiba'yla farkı 1'e indiren siyah-beyazlılar, ikinci yarıda Vedat'ın golüne engel olamayınca maçı 3-1 kaybetti. Son galibiyetini aldığı 2004-2005 sezonundan bu yana Fenerbahçe ile deplasmanda 20 kez karşılaşan Beşiktaş, bu maçlarda 12. yenilgisini alırken, 8 mücadele de beraberlikle sonuçlandı.

Bozhan Memiş

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