Beşiktaş'ta beton mikseri 6 katlı binaya çarptı

Edinilen bilgilere göre olay, Dikilitaş Mahallesi Yeni Gelin Zerde Sokak'ta 16.00 sıralarında meydana geldi. Bir inşaattan çıkan BML 414 plakalı beton mikserinin sürücüsü, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan beton mikseri, sokakta bulunan 6 katlı binanın girişine çarparak askıda kaldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken binada oturan vatandaşlar çarpmanın etkisiyle büyük panik yaşadı. Panikle kendilerini dışarı atan vatandaşlar, "Ses geldi korktuk dışarı çıktık. Sanki apartman yıkılıyor deprem oldu sandık. Çok kötü bir sesti. Burada inşaat oluyor oradaki makinelerde bir şey olduğunu sandım. Balkondan çıktım baktım balkon girmiş eve" ifadelerini kullandı.

Bina boşluğunda askıda kalan beton mikserinin vinç yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılması bekleniyor.

Yunus Emre Şeker

