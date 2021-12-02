Beşiktaş'ta çiçekçi, seyyar satıcı ve dilencilere yönelik uygulama

Uygulama Beşiktaş'ta özellikle dilenci, seyyar satıcı ve seyyar çiçekçilerin yoğun olduğu Ortaköy, Dolmabahçe Caddesi, Beşiktaş Meydan ve Beşiktaş Çarşı'da gerçekleştirildi. Uygulamaya Beşiktaş İlçe Emniyetine Bağlı asayiş ekipleri, mobil huzur ekipleri, mahalle bekçileri, trafik şube, devriye ekipler amirliği ve zabıta ekipleri katıldı. Ortaköy ve Dolmabahçe Caddesi üzerinde trafiği tehlikeye atan çiçek satıcıları, su satıcılar, seyyar satıcı ve dilencilere yönelik yapılan denetimlerde çiçek satışı yapan birçok kişiye polis ve zabıta ekipleri müdahale etti.

Seyyar çiçek satışı yapan 3 kişiye kabahatler kanuna göre ceza kesildi ve çiçeklerine el konuldu. Öte yandan ekipler Ortaköy ve Beşiktaş İskelesinde şüpheli şahıslara Genel Bilgi Taraması (GBT) yaparken iskele ve çevresine motosiklet park eden sürücülere ise uyarılarda bulundu. İskele ve çevresine park eden motosikletler kaldırıldı.

Abdullah Altunbaş - Ömer Faruk Yıldız