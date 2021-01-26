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Beşiktaş'ta dehşeti yaşatan saldırgan tutuklandı

Beşiktaş'ta dehşeti yaşatan saldırgan tutuklandı
Beşiktaş'ta dehşeti yaşatan saldırgan tutuklandı

Beşiktaş'ta tatil için ülkeye gelen Rus uyruklu 2'si kadın 3 kişiyi bıçaklayan şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beşiktaş Akaretler'de önceki gün saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, Rus uyruklu Alexandra Russonova (27), Alexandra Valkavov (21) ve Maxim Medvedev (29) yolda yürüdükleri esnada arkalarından yaklaşan Hasan Hüseyin Y. tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Dehşet anlarının kameralara yansıdığı olayda, yaralı turistler ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganı 24 saat geçmeden Beyoğlu Cihangir'deki bir camide kıskıvrak yakalayarak gözaltına almıştı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'nde işlemleri yapılan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim edilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Öte yandan savcılığa çıkarılan şüphelinin ifadesinin alındığı esnada, saldırıyı neden gerçekleştirdiğini bilmediğini söylediği öğrenilmişti.

Savcılığın ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İrem Demir

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