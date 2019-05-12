Beşiktaş'ta Fikret Orman yeniden başkan

Beşiktaş'ta Fikret Orman, 5. kez seçim zaferine uzanmayı başardı. Bugün yapılan Olağan Seçimli Genel Kurul'da Hürser Tekinoktay'la yarışan Orman, açılan 17 sandık sonucunda başkanlık yarışını kazanmayı garantiledi. Açılan 17 sandıktan 2 bin 423 oy alan Fikret Orman, seçimi kazandı.
Toplam kullanılan 4 bin 899 oyun şu ana kadar 71'i geçersiz ya da boş olarak çıkarken, kalan 4 bin 828 oyun yarısından fazlasını 17 sandıkta toplamayı başaran Fikret Orman, 3 yıl daha Beşiktaş başkanı olarak görev yapacak.
Fikret Orman 2882 oyla yeniden başkan seçildi
Beşiktaş'ta gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul'da oy sayımı tamamlandı. Başkan Fikret Orman, kesinleşmemiş sonuçlara göre 4 bin 899 oyun 2882'sini alarak yeniden başkan seçildi. Başkan adayı Hürser Tekinoktay ise 1617 oy aldı.
Beşiktaş'ta Fikret Orman 3 yıl daha göreve devam edecek. Siyah-beyazlı kulüpte gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul'da oy kullanan 4 bin 899 genel kurul üyesinin, kesinleşmemiş sonuçlara göre 2882'sinin oyunu alan Orman, rakibi Hürser Tekinoktay'a karşı üstünlük kurarak yeniden başkan olarak seçildi. Hürser Tekinoktay ise 1617 oy almayı başardı. Bu sonuçla birlikte Fikret Orman 2'si olağanüstü olmak üzere üst üste 5. kez seçimden zaferle ayrılmayı başardı. Kullanılan 4 bin 899 oyun 400'ü geçersiz ya da boş olarak kabul edilirken, geçerli oy sayısı ise 4 bin 538 oldu.
Olağanüstü seçimle göreve gelmişti
Yıldırım Demirören'in ardından 2012 yılında düzenlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da göreve gelen Fikret Orman, 1 yıl sonra 2013'te Serdal Adalı'yla girdiği yarıştan da zaferle çıkarak görevine devam etmişti. 2016'da yapılan seçimde ise Fikret Orman seçime tek aday olarak girdi. 2018 yılının eylül ayında yönetimi tazeleyeceğini açıklayarak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alan Fikret Orman, bu seçime de tek aday olarak girmişti. 4 seçimi kazanarak başkanlık görevini yürüten Orman, Hürser Tekinoktay'la girdiği başkanlık yarışını da galip olarak tamamladı ve üst üste 5. kez seçimden zaferle ayrıldı. Fikret Orman, Beşiktaş Tüzüğü'ne göre son kez seçime girdi ve 3 yıl sonra yapılacak olan seçimlerde aday olmayacak. Olağan Seçimli Genel Kurul'da sandıkların oy dağılımı ise şu şekilde oldu:
1. Sandık
Fikret Orman: 222
Hürser Tekinoktay: 53
2. Sandık
Fikret Orman: 198
Hürser Tekinoktay: 72
3. Sandık
Fikret Orman: 182
Hürser Tekinoktay: 60
4. Sandık
Fikret Orman: 160
Hürser Tekinoktay: 54
5. Sandık
Fikret Orman: 142
Hürser Tekinoktay: 53
6. Sandık
Fikret Orman: 118
Hürser Tekinoktay: 50
7. Sandık
Fikret Orman: 129
Hürser Tekinoktay: 51
8. Sandık
Fikret Orman: 123
Hürser Tekinoktay: 58
9. Sandık
Fikret Orman: 113
Hürser Tekinoktay: 67
10. Sandık
Fikret Orman: 130
Hürser Tekinoktay: 56
11. Sandık
Fikret Orman: 120
Hürser Tekinoktay: 97
12. Sandık
Fikret Orman: 124
Hürser Tekinoktay: 84
13. Sandık
Fikret Orman: 89
Hürser Tekinoktay: 165
14. Sandık
Fikret Orman: 92
Hürser Tekinoktay: 126
15. Sandık
Fikret Orman: 150
Hürser Tekinoktay: 130
16. Sandık
Fikret Orman: 117
Hürser Tekinoktay: 121
17. Sandık
Fikret Orman: 175
Hürser Tekinoktay: 72
18. Sandık
Fikret Orman: 161
Hürser Tekinoktay: 74
19. Sandık
Fikret Orman: 175
Hürser Tekinoktay: 58
20. Sandık
Fikret Orman: 162
Hürser Tekinoktay: 116
Bozhan Memiş - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu