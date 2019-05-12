Beşiktaş'ta Fikret Orman yeniden başkan

Beşiktaş'ta Fikret Orman, 5. kez seçim zaferine uzanmayı başardı. Bugün yapılan Olağan Seçimli Genel Kurul'da Hürser Tekinoktay'la yarışan Orman, açılan 17 sandık sonucunda başkanlık yarışını kazanmayı garantiledi. Açılan 17 sandıktan 2 bin 423 oy alan Fikret Orman, seçimi kazandı.

Toplam kullanılan 4 bin 899 oyun şu ana kadar 71'i geçersiz ya da boş olarak çıkarken, kalan 4 bin 828 oyun yarısından fazlasını 17 sandıkta toplamayı başaran Fikret Orman, 3 yıl daha Beşiktaş başkanı olarak görev yapacak.

Fikret Orman 2882 oyla yeniden başkan seçildi

Beşiktaş'ta gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul'da oy sayımı tamamlandı. Başkan Fikret Orman, kesinleşmemiş sonuçlara göre 4 bin 899 oyun 2882'sini alarak yeniden başkan seçildi. Başkan adayı Hürser Tekinoktay ise 1617 oy aldı.

Beşiktaş'ta Fikret Orman 3 yıl daha göreve devam edecek. Siyah-beyazlı kulüpte gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul'da oy kullanan 4 bin 899 genel kurul üyesinin, kesinleşmemiş sonuçlara göre 2882'sinin oyunu alan Orman, rakibi Hürser Tekinoktay'a karşı üstünlük kurarak yeniden başkan olarak seçildi. Hürser Tekinoktay ise 1617 oy almayı başardı. Bu sonuçla birlikte Fikret Orman 2'si olağanüstü olmak üzere üst üste 5. kez seçimden zaferle ayrılmayı başardı. Kullanılan 4 bin 899 oyun 400'ü geçersiz ya da boş olarak kabul edilirken, geçerli oy sayısı ise 4 bin 538 oldu.

Olağanüstü seçimle göreve gelmişti

Yıldırım Demirören'in ardından 2012 yılında düzenlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da göreve gelen Fikret Orman, 1 yıl sonra 2013'te Serdal Adalı'yla girdiği yarıştan da zaferle çıkarak görevine devam etmişti. 2016'da yapılan seçimde ise Fikret Orman seçime tek aday olarak girdi. 2018 yılının eylül ayında yönetimi tazeleyeceğini açıklayarak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alan Fikret Orman, bu seçime de tek aday olarak girmişti. 4 seçimi kazanarak başkanlık görevini yürüten Orman, Hürser Tekinoktay'la girdiği başkanlık yarışını da galip olarak tamamladı ve üst üste 5. kez seçimden zaferle ayrıldı. Fikret Orman, Beşiktaş Tüzüğü'ne göre son kez seçime girdi ve 3 yıl sonra yapılacak olan seçimlerde aday olmayacak. Olağan Seçimli Genel Kurul'da sandıkların oy dağılımı ise şu şekilde oldu:

1. Sandık

Fikret Orman: 222

Hürser Tekinoktay: 53

2. Sandık

Fikret Orman: 198

Hürser Tekinoktay: 72

3. Sandık

Fikret Orman: 182

Hürser Tekinoktay: 60

4. Sandık

Fikret Orman: 160

Hürser Tekinoktay: 54

5. Sandık

Fikret Orman: 142

Hürser Tekinoktay: 53

6. Sandık

Fikret Orman: 118

Hürser Tekinoktay: 50

7. Sandık

Fikret Orman: 129

Hürser Tekinoktay: 51

8. Sandık

Fikret Orman: 123

Hürser Tekinoktay: 58

9. Sandık

Fikret Orman: 113

Hürser Tekinoktay: 67

10. Sandık

Fikret Orman: 130

Hürser Tekinoktay: 56

11. Sandık

Fikret Orman: 120

Hürser Tekinoktay: 97

12. Sandık

Fikret Orman: 124

Hürser Tekinoktay: 84

13. Sandık

Fikret Orman: 89

Hürser Tekinoktay: 165

14. Sandık

Fikret Orman: 92

Hürser Tekinoktay: 126

15. Sandık

Fikret Orman: 150

Hürser Tekinoktay: 130

16. Sandık

Fikret Orman: 117

Hürser Tekinoktay: 121

17. Sandık

Fikret Orman: 175

Hürser Tekinoktay: 72

18. Sandık

Fikret Orman: 161

Hürser Tekinoktay: 74

19. Sandık

Fikret Orman: 175

Hürser Tekinoktay: 58

20. Sandık

Fikret Orman: 162

Hürser Tekinoktay: 116

Bozhan Memiş - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu