Beşiktaş'ta hedef 3 puan

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, sezonun son derbisinde taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında 1-0 geriye düşmesine karşın sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan ve birçok gol pozisyonundan da yararlanamayan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe karşısında da direkt kaleye yönelen futbolunu sürdürecek.

Teknik Direktör Valerien Ismael, Kayseri deplasmanında oyuna girdikten sonra maçın gidişatını değiştiren Kevin N'Koudou'yu, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. Cezalı olan Montero ve Rosier'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Mehmet Topal, bu maçta forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra, babasının ameliyatı nedeniyle Hırvatistan'a giden ve henüz dönmeyen Domagoj Vida da maç kadrosunda yer almayacak bir diğer futbolcu.

Savunmada farklı varyasyonlar

Kayserispor karşısında cezasını çeken ve Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek olan Josef de Souza, yarın oynanacak olan derbide Valerien Ismael'in en önemli kozlarından birisi olacak. Montero, Rosier ve Vida'nın yokluğunda savunma kurgusunu oluşturmakta zorlanan Fransız teknik adam, bu bölgede Welinton, Necip ve Serdar Saatçı'ya forma vermeyi düşünüyor. Umut Meraş'ı da savunmanın solunda deneyen Ismael, bugün yapılacak antrenmana göre Serdar-Welinton-Umut üçlüsünü sahaya sürebilir. Orta sahada Rıdvan-Josef-Emirhan (Atiba)-Kerem dörtlüsünü oynatmayı planlayan Fransız hoca, hücum hattında ise Ghezzal-N'Koudou-Batshuayi üçlüsüyle gol arayacak.

Fenerbahçe üstün

İki ekip bugüne kadar resmi maçlarda 354 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş ise 126 galibiyet elde etti. 95 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 491 gol bulurken, Beşiktaş ise 450 kez fileleri havalandırdı. Yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Bozhan Memiş

