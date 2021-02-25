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Beşiktaş'ta inşaattan düşen beton parçası iki araca zarar verdi

Beşiktaş'ta inşaattan düşen beton parçası iki araca zarar verdi
Beşiktaş'ta inşaattan düşen beton parçası iki araca zarar verdi

Beşiktaş’ta park halindeki iki aracın üzerine inşaat alanından beton parçası düştü. O sırada kaldırımda kimsenin olmaması olası bir yaralanmanın önüne geçti. Beton parçasının yuvarlanarak araçların üzerine düşmesi ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Beşiktaş’ta inşaattan düşen beton parçası iki araca zarar verdi - Tıkla İzle

Olay, Levazım Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birkan Demirhan aracını sokak üzerinde park etti. Bir süre sonra polis tarafından arandı. Aracına beton parçası düştüğünü öğrenen Demirhan, büyük şok yaşadı. Yan tarafta bulunan inşaattan düşen beton parçası aracın tavanına çarptıktan sonra ön camı kırdı. Beton parçasının düşme anında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir yaralanmayı önledi.
Düşen beton parçası güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı
İnşaattan düşen beton parçasının iki aracın üzerine düşmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yokuş aşağıya yuvarlanarak gelen beton parçasının aracın üzerine düşmesi saniye saniye görüldü.

Ömer Faruk Yıldız - Doğan Can Cesur
 

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