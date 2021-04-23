Beşiktaş'ta Larin, Kayserispor maçında yok

Süper Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Kayserispor'la karşılaşacak olan Beşiktaş'a bir kötü haber de Larin'den geldi. Siyah-beyazlılar, Kanadalı futbolcunun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini bildirdi.

Beşiktaş'ın resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Cyle Larin'in, Futbol Takımımızın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta yaşadığı yaralanma sonrasında Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.