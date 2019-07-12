Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk yeniden divan başkanlığına aday

Beşiktaş'ta yaklaşan divan kurulu başkalığı seçimi öncesinde adaylar belli olmaya devam ediyor. Mevcut divan başkanı Tevfik Yamantürk de Levent'te düzenlediği basın toplantısında yeniden adaylığını açıkladı. Yamantürk, 15 Nisan 2017'de divan başkanlığına seçildiği tarihten bu yana kulüpte hizmetler yaptığını belirterek, “İki yıl içinde camianın birlik ve beraberlik ruhu içinde hareket etmesi için gayret gösterdiklerini ve bu yönde tüm üyelerden büyük destek gördük” diye konuştu.

Divan kurulundaki birçok değerli üyenin 3 divan toplantısına mazeretsiz olarak katılmadığı için kulüp tüzüğündeki bir madde nedeniyle divan kurulu üyeliğinin düşürüldüğünü ve bunun camiada huzursuzluğa neden olduğunu söyleyen Divan Başkanı Yamantürk, “Bu üyelerimizi tekrar kazanmak için gerekli çalışmaları yaptık ve tüzük değişikliğini de sağlayarak üyelerimizi tekrar kazandırdık” dedi.

Yeni çalışma döneminde Beşiktaş'ın güçlü bir yönetimle ahenk ve barış içinde yönetilmesine önem verdiklerini de vurgulayan Tevfik Yamantürk, “Bizler Beşiktaş'ın bir nevi sigortasıyız. Kulübümüzün sağlam, güvenilir ve güçlü bir yapıya sahip olmasının sigortası olacağız. Bu amaçla da yeniden göreve talip olduk” şeklinde konuştu.

"Ekibi bozmadan aday olmaya karar verdik"

Göreve geldiklerinden beri verdikleri bütün sözleri tuttuklarını dile getiren Yamantürk, “Gördüğümüz her yanlışı, doğruyu yönetimle paylaştık. Yönetimle bir araya geldik. Olması gerekenleri başkana söyledik. İki yılı tamamladıktan sonra yeni bir dönem var. Camia yine teveccüh gösteriyor. Ekibi bozmadan aday olmaya karar verdik. 3 yıl daha hizmet edeceğiz. Yaptıklarımızı yapmaya devam edeceğiz. Beşiktaş'ımızı meze etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bir dahaki yeni başkanlık seçiminde divanın etkili olacağını düşünüyorum”

Başkan Fikret Orman'ın tüzüğe göre başkanlığının son dönemi olduğunu ve 3 yıl sonra Beşiktaş'ın yeni başkanını seçeceğini hatırlatan Yamantürk, “Bu yönetimin, kulübün, yönetimin sigortası olduğunu söyleyebiliriz. Bir dahaki yeni başkanlık seçiminde divanın etkili olacağını düşünüyorum. Biz seçilirsek, divan etkili olacak. Beşiktaş'ı büyük bir hata yapmaktan engelleriz diye düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

“Borcu yönetmek serveti yönetmekten daha zor ve önemli”

Borçların yapılandırılması konusunda kulübe şeffaflık içinde tavsiye verip, vermeyecekleri hakkında sorulan soruya Tevfik Yamantürk, “Bizim tüzüğümüzü okursanız. Ben birkaç kere okudum. Diğer kulüplerde de böyle. Divanın bu konuda bir yetkisi yok. Biz ağabeylik görevi yapıyoruz. Her kuruluşun mahremiyeti vardır. Şeffaf olmak kime ne fayda getirir? Halka açık şirketin kamu ile paylaşması gereken bilgileri var. Bunu yönetim karar verir. Borcu yönetmek serveti yönetmekten daha zor ve önemli. Borcu da o bilgide, donanımda, ahlaklı insanlarla yönetebilirsiniz. Bu vasıfta kadrolarınız yoksa isterse 13 yıl olsun. Sorgulanması gereken bu borcu yönetecek vasıfta adamlarımız var mı? Olsaydı bu soruyu sorar mıydınız? Marka o kadar büyük marka ki bu borcun altından kalkılabilir. Burası spor kulübü değil, holding. Çok ciddi bir holding. Ürettiği ürün gösteri sanatları. Haftada bir gün 90 dakika şov yapıyor. Gelirleri arttırarak bu borçların ödenebileceğini düşünüyoruz” diye cevap verdi.

Tevfik Yamantürk'ün başkanlığındaki divan başkanlık kurulu şu üyelerden oluşuyor:

Başkan: Tevfik Yamantürk

İkinci başkan: Fethi Hinginar

Genel Sekreter: Turgay Pirinç

Üyeler: Fikret Kuzucu, İlhan Gölvan, Korkut Soydan, Haluk Özgerçek

Oğuzhan Ort - Bora Akyol