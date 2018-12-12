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Beşiktaş'ta yol çöktü!

Beşiktaş'ta yol çöktü!
Beşiktaş'ta yol çöktü!

Beşiktaş’ta işlek olarak kullanılan bir caddede henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökme sonucunda park halindeki bir kamyonetin tekerleği göçüğe girdi. Vatandaşlar çevrede önlem aldı.

Beşiktaş'ta yol çöktü! - Tıkla İzle

Olay, saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun yağış sonrası henüz bilinmeyen bir nedenle parke yolda çökme meydana geldi. Olayda park halindeki bir kamyonetin tekerleği göçüğe girdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen görevliler çevrede önlem aldı. Araç sahibi ise devrilmesini önlemek amacıyla altına takoz koydu. Polis ekipleri, yapılan çalışmaların ardından yoğunlaşan trafiğin açılmasını sağladı.

“Bir anda çöktü, korktum ve araçtan atladım”

Kamyonet sahibi, “Malzeme getirdim, sonra yol çöktü. Yapacak bir şey yok, arabayı çıkartmaya çalışıyoruz. Bizde nasıl çıkacağımızı düşünüyoruz. İster istemez korktum ve hemen araçtan kendimi aşağıya attım. Yol bu halde, ben aracın içerisindeydim. Sonra bir ses geldi hemen atladım” dedi.  

Doğan Can Cesur - Yunus Emre Şeker


 

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