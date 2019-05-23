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Beşiktaş'tan Burak ve Ersun Yanal açıklaması

Beşiktaş'tan Burak ve Ersun Yanal açıklaması
Beşiktaş'tan Burak ve Ersun Yanal açıklaması

Beşiktaş, Başkan Fikret Orman’ın Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Burak Yılmaz’ın karşılaştırmasını içeren bir açıklama yapmadığını belirtti.

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz ve Ersun Yanal açıklaması geldi. Siyah-beyazlılar, Başkan Fikret Orman'ın Ersun Yanal ve Burak Yılmaz'ı karşılaştırdığı açıklamalarını yalanladı. Konuyla ilgili Beşiktaş resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada son birkaç gündür Başkanımızın söylemediği, asılsız ve yalan ifadeler beyanat vermiş gibi gösterilerek paylaşılmaktadır. Başkanımızın Sayın Ersun Yanal ve oyuncumuz Burak Yılmaz karşılaştırması yaptığı bir beyanatı olmamıştır. 

Büyük Beşiktaş taraftarının bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesini rica ederiz."  

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