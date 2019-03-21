Beşinci kattan düşen kedisi için 190 bin lira harcadı

Kedisinin ihmaller ve yanlış tedavi sonucu öldüğünü, veteriner hekimin de hatasını kabul ettiğini söyleyen Talay, kedinin otopsi sonucunun gelmesinin ardından tedavide ihmali olanlarla yargı önünde hesaplaşmaya çalışıyor.

Gaziantep'te yaşanan, Ankara'ya kadar uzanan olay duyanları şaşırtıyor. Beşinci kattan aşağıya düşen ve beli kırılan kedi, tedavi sürecindeki ihmaller sonucu bir buçuk yıl boyunca acılar içerisinde kıvranarak öldü. Kedinin sahibi Çetin Talay ise hayatını kaybeden eşinden kalan tek hatırayı ihmaller zincirine kurban vermenin üzüntüsüyle ikinci bir yıkım yaşadı.

"Eşimden kalan tek hatıramdı"

Eşinden kendisine kalan tek hatıranın Van cinsi kedisi olduğunu söyleyen Talay, "Hayatını kaybeden eşimden hatıra kalan Van cinsi kedimle 2 yıl önce Gaziantep'e yerleştim. Kedim bir buçuk yıl önce beşinci kattan aşağı düştü ve beli kırıldı. Olaydan hemen sonra kedimi tedavi ettirmek için bir kliniğe götürdüm. Orada da ilk müdahale yapıldıktan sonra iç kanamasının olmadığı ama belinin kırıldığı ve acilen Ankara'ya ya da bir veterinerlik fakültesine götürülüp ameliyat edilmesi gerektiği söylendi. Bizden de bunun için 15 bin lira talep edildi. Bizim de o kadar paramız olmadığı için farklı bir kliniğe götürdük. Orada da bizden 35 bin lira para talep edildi ve bize iki gün içinde Ankara'da bir hayvan hastanesine götürüp ameliyat edeceklerini ve hiçbir sorunun kalmayacağını söylediler. Biz de bu yüzden kabul ettik" dedi.

"Kedim yanlış ameliyat kurbanı oldu"

Kedisinin kendisi için çok önemli olduğunu ve onu tedavi ettirmekten başka çaresi olmadığı için parayı bulup ameliyatı yaptırdığını söyleyen Çetin Talay, "Daha sonra ameliyat yapıldı ve kedimiz bize tekrar getirildi ama biz birkaç gün sonra kedimizin idrarını yapamadığını ve felçli kaldığını öğrendik. Tekrar aynı kliniğe götürdüğümüzde kedinin böbreklerinin taş ürettiğini söylediler ve bir iki hafta daha tedavi uyguladılar ama kedimizin acıları daha fazla artınca başka kliniğe gittik. O klinikte şok gerçeği öğrendik. Yapılan tahliller sonucu kedimizin ameliyatının yanlış yapıldığını, idrar kesesinin ve kuyruğunun felç olduğunu, ayaklarının sakat kaldığını ve ameliyatın sırt bölgesinden değil karın bölgesinden yapıldığını öğrendik. Bu nedenle iç organlarının tamamının zarar gördüğünü öğrendik" ifadelerini kullandı.

"Tedavi içi 190 bin lira harcadım"

Kedisinin tedavisi için toplam 190 bin lira harcadığını açıklayan ve bunun belgelerinin de elinde olduğunu söyleyen Çetin Talay, "Kedimizin tedavisi için bir yıl boyunca hemen hemen her gün 500 lira ödemek zorunda kaldık. Yani bu bir buçuk yılda toplam 190 bin lira masraf yaptım ben kedimin tedavisi için ve bunların hepsinin de belgeleri mevcut. Bununla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette de bulunduk. Dava açtık ama biz bilirkişiye gidecekken iki hafta önce kedimiz hayatını kaybetti. Sonrasında kedimizi otopsi için Adana Araştırma Kontrol Enstitüsü'ne götürdük ve burada yapılan otopsi sonucu tüm ihmaller bir bir belgelendi" şeklinde konuştu.

"Maddi ve manevi zarara uğradım"

Tedavi sürecinde ihmali olan kişilerin uzlaşma talebinde bulunduğunu da aktaran Çetin Talay, "Şu an karşı taraf yani ihmali olan veteriner hekim hatasını kabul ederek bizimle uzlaşmak istiyor ama zararımızı karşılamayı reddediyor. Biz bu nedenle bu teklifi kabul etmedik. Bu yolda elimizden geldiğince mücadele etmeye devam edeceğiz. Ben karşı taraftan maddi zararımın karşılanmasını istiyorum. Yani maddi, manevi bütün zararlarımın karşılanmasını istiyorum ben. Bu işte ihmali olan Gaziantep'teki bir veteriner hekim, Ankara'da bir hayvan hastanesi ve oradaki bir cerrahtır" diye konuştu.

Hem kedisini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan hem de yaşanan ihmaller sonucu uğradığı maddi zararın sıkıntısını çeken Çetin Talay, elinde bulunan raporlar, yaptığı harcamalar ve adli tıp sonuçlarına bakılarak devam eden yargı sürecinde adil bir karar verilmesini istiyor.

Said Vakkas Yağcı

