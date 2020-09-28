Beşiz doğuran koyun şaşırttı

Salihli'nin Karayahşi Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail ve Pervin İnce çiftinin Merinos cinsi “Güdük” adını verdikleri koyunu 5 kuzu dünyaya getirerek, hem şaşırttı, hem de sahiplerinin yüzünü güldürdü.

“Maske, mesafe, hijyen adını verdik”

35 yıldır hayvancılıkla uğraştığını belirten İsmail İnce, “Daha önceki yıllarda altız doğum olurken, bu yılda merinos cinsi Güdük ismini verdiğimiz koyunumuz 3'ü erkek, 2'si dişi olmak üzere beşiz doğurdu. Beşizlerimizin ismini tüm dünyada ve ülkemizdeki korona virüs tedbirlerine dikkat çekmek için erkek kuzularımıza maske, mesafe ve hijyen adını verdik, dişilerine ise Neşe ve Eşe ismini verdik” dedi

“Kuzulardan birisine başka koyun annelik yapıyor”

Bir batında beşiz doğuran Güdük adlı koyunun 5 kuzuya birden bakamadığını anlatan İnce “Koyunumuz bir anda 5 kuzuya aynı anda bakamıyor. Biz bu beş kuzumuza takviye mama ile besliyoruz. Kuzularımızdan bir tanesini ise başka bir anneye verdik. Kuzuların birisine koyunumuzun birisi annelik yapıyor” diye konuştu.

Behzat Akcan

