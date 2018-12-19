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Beyaz Saray: 'Suriye'den çekilmeye başladık'

Beyaz Saray: 'Suriye'den çekilmeye başladık'
Beyaz Saray: 'Suriye'den çekilmeye başladık'

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD askerlerinin Suriye’den çekilme sürecinin başladığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerinin Suriye'deki asıl görevleri olan DEAŞ'ın temizlenmesini başardıklarını ve geri çekileceklerini açıklamasının ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Askerlerimizin Suriye'den çekilmesini başlattık” dedi.

Öte yandan, tüm ABD Dışişleri Bakanlığı personelinin 24 saat içerisinde Suriye'den tahliye edileceğini açıklandı.

SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon): “Askerlerin dönüşü başladı, ancak DEAŞ'a karşı savaş bitmedi”
 

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