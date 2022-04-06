Beykoz'da yol verme kavgasında İETT şoförüne tehditler savurdu

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Beykoz Kavacık Mahallesi Otağtepe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aracıyla seyir halinde olan araç sürücüsü karşı yönden gelen İETT otobüsü şoförü ile yol verme yüzünden tartışma yaşadı. Sözlü başlayan tartışmanın büyümesi üzerine araç içerisinden inen 2 kişi İETT şoförünün üzerine yürüdü.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araç içerisinden inen bir kişinin İETT otobüsünün camına vurduğu, araç sürücüsünün ise şoföre tehditler savurduğu görülüyor.

Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik