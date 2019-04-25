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Beylikdüzü'nde feci kaza:1 ağır yaralı

Beylikdüzü'nde feci kaza:1 ağır yaralı
Beylikdüzü'nde feci kaza:1 ağır yaralı

Beylikdüzü'nde Ambarlı Dolum Tesisleri yolunda bir motosiklet sürücüsü, yasak olmasına rağmen "U" dönüşü yapmaya çalıştığı iddia edilen aracın altında kaldı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kaskı ise paramparça oldu.

Beylikdüzü'nde feci kaza:1 ağır yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 10.00 sıralarında Beylikdüzü, Ambarlı Dolum Tesisleri mevkinde meydana geldi. İsmail Doğan(32) isimli motosiklet sürücüsü duramayarak yasak olmasına rağmen "U" dönüşü yapmaya çalışan 34 TA 2897 plakalı aracın altında girdi. Kaza sonrası ağır yaralanan Doğan'ın yardımına çevredekiler koştu. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis çağrıldı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kaskının ise paramparça olduğu görüldü. Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 

Kaza sonrası motosikletli sürücünün yardımına koşan bir diğer sürücü ise yaşananları anlatarak, "Biz buradan geçiyorduk kaza olmuş arkadaş yerde yatıyordu. Dönülmemesi gereken yerden dönmüş araç. Motosiklet sürücüsünün kaskı da dandik. Kask kötü olduğu için parçalanmış o da kafasını vurmuş. Büyük ihtimalle beyin kanaması geçiriyor. Ambulans aldı arkadaşı, müdahale ediliyor" dedi.  

Murat Delice

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