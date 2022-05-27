Beylikdüzü'nde silahlı banka soygunu

Olay, saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü OSB Mahallesi Açelya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mesai saatleri içinde motosikletle gelen ve henüz kimlikleri belirlenemeyen silahlı 2 şahıs bir bankanın içine girdi. İçeride çalışan personeli silahla tehdit ederek kasadan 80 bin dolar çalan şahıslar hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak bankanın içinde inceleme yaptı. İçeride parmak izi ve bazı delilleri toplayan polis, bunları incelemek üzere Emniyet'e geçti.

Öte yandan, olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken, ekipler kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Çevre işletmede personel olan Soner Yıldırım, “2 kişilermiş sanırım. Mesai saatinde giriyorlar. Neyle kaçtıkları henüz belli değil. İnceleme yapıyorlar içeride. Silah sesi duymadık özellikle. Yaralanan yok. Cüzi miktarda para alınmış” dedi.

Beylikdüzü'nde bankanın içerisinde yaşanan silahlı soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı

Beylikdüzü OSB Mahallesi Açelya Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, mesai saatleri içinde motosikletle gelen ve henüz kimlikleri belirlenemeyen silahlı 2 şahıs bir bankaya girerek yaklaşık 80 bin dolar çalarak kayıplara karışmıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise yaptıkları incelemelerin ardından kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlatmıştı. Bankada yaşanan silahlı soygunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bankanın önünde bir süre oturan şahıslar, bankaya girerek silahı güvenlik görevlisine doğrultarak onun silahını aldıktan sonra barkayı soyup kaçtıkları görülüyor.

Ensar Kıranlıoğlu - Hakan Polat