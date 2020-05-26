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Beyoğlu polisinden 'drone'lu bayram klibi

Beyoğlu polisinden 'drone'lu bayram klibi
Beyoğlu polisinden 'drone'lu bayram klibi

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı için drone ile hazırladığı bir klip yayınladı. Vatandaşların bayramını kutlayan ekipler, sağlık, güven ve huzur içinde olmalarını temenni etti.

Beyoğlu polisinden 'drone'lu bayram klibi - Tıkla İzle

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 7 gün 24 saat görevini ifa eden Türk Polis Teşkilatı mensupları, Ramazan Bayramı'nda da vatandaşların sağlığı, huzuru ve güveni için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri, kısıtlama nedeniyle evde kalan vatandaşların bayramını kutlamak için drone ile bir klip hazırladı. Vatandaşların bayramının kutlayan ekipler, sağlık, huzur ve güven içinde kalmalarını temenni etti.

Doğan Can Cesur

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