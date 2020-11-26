Beyoğlu'nda 20 saniyede gerçekleşen motosiklet hırsızlığı kamerada

Olay, geçtiğimiz günlerde sabaha karşı saat Beyoğlu'nda gerçekleşti. Kimliği belirsiz iki şahıs, Cihangir Mahallesi'ndeki bir sokakta park halinde bulunan motosikleti saniyeler içinde çalarak gözden kayboldu. Yaşanan hırsızlık anı ise bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Dakikalarca fırsat kollayıp 20 saniyede çaldılar

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anına ilişkin görüntülerde şahısların saat 04.50'de motosiklete yaklaştığı görülüyor. Yaklaşık 5 dakika boyunca motosikleti çalmak için etrafı kolaçan ederek fırsat kollayan hırsızların, uygun anı bulduklarında hemen harekete geçtiği görülüyor. Görüntülerde hırsızların 20 saniye içerisinde çalıştırdıkları motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Murat Horoz

