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Beyoğlu'nda bir garip kavga: Yerde bile yumruklaşmayı bırakmadılar

Beyoğlu'nda bir garip kavga: Yerde bile yumruklaşmayı bırakmadılar
Beyoğlu'nda bir garip kavga: Yerde bile yumruklaşmayı bırakmadılar

Beyoğlunda gece saatlerinde iki şahıs, birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırarak kavga etti. Kavga anları kameralara yansırken, yerde bile kavga etmeyi sürdüren şahısları polis ayırdı.

Beyoğlu’nda bir garip kavga: Yerde bile yumruklaşmayı bırakmadılar - Tıkla İzle

Beyoğlu Tarlabaşı'nda meydana gelen kavgada gece saatlerinde iki şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında kavga etmeye başladı. Bir süre devam eden kavgada, şahıslar yere düştükten sonra bile yerde birbirlerine yumruk ve tekme atmaya devam etti. Şahısları ayırmak için çevredeki vatandaşlar yetersiz kalınca polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları birbirinden ayırarak uzaklaştırdı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken, taraflar ise birbirinden şikayetçi olmadı.

Doğan Can Cesur - Onur Dursun
 

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