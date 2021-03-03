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Beyoğlu'nda ‘Değnekçi' operasyonu: 4 gözaltı

Beyoğlu'nda ‘Değnekçi' operasyonu: 4 gözaltı
Beyoğlu'nda ‘Değnekçi' operasyonu: 4 gözaltı

Beyoğlu’nda değnekçilik yaptığı iddia edilen 4 şüpheli Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Beyoğlu Karaköy Mahallesi Ağaç Tulumba Sokak üzerine meydana eldi. Sokağa dubalar koyarak araçlarını park eden sürücülerden zorla ücret talep edildiği şikayetleri üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri yaptıkları araştırmalar sonucu tespit ettikleri 4 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan Ali E. Burak Ç. Abdulhalim A. ve İbrahim B. İsimli şahıslara 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 79. Maddesi gereği adli işlem yapılmak üzere Karaköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Ömer Faruk Yıldız - Doğan Can Cesur
 

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