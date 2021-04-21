Beyoğlu'nda gece ruhsatsız olarak işletilen eğlence mekanına korona virüs baskını

Beyoğlu'nda gece saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olan eğlence mekanına polis ekipleri baskın düzenledi. Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı'ndaki eğlence mekanına yapılan baskında sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 14 kişiye toplam 51 bin 296 TL idari para cezası uygulandı. Yapılan inceleme sonrası mekanın ruhsatsız olarak işletildiği öğrenilirken Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri eğlence mekanını mühürledi.

Baskın anı cep telefonu kamerasında

Polis ekipleri mekan sahibini gözaltına alırken baskının düzenlendiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muhammet Emin Arslan - Doğan Can Cesur

