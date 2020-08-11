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Beyrut'ta şiddetli patlamada hayatını kaybedenler için anma töreni

Beyrut'ta şiddetli patlamada hayatını kaybedenler için anma töreni
Beyrut'ta şiddetli patlamada hayatını kaybedenler için anma töreni

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz 4 Ağustos'ta limanın 12 numaralı deposunda bulunan 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın patlaması sonucu meydana gelen facianın ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 171'e yükseldi. Lübnanlılar, patlamadan bir hafta sonra hayatını kaybedenler için anma töreni düzenledi.

Patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'nda toplanan halk, hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulundu. Törende ezan okunurken, çan da çalındı. Bir grup, patlamadan dolayı hasar alan bölgelerde mum ışıkları yakarak sessiz yürüyüş düzenledi. Törene katılan Lübnanlılar, hükümetin istifasının ardından başta Cumhurbaşkanı Mişel Avn olmak üzere diğer siyasilere de istifa çağrısında bulundu.
Öte yandan 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'ndaki depoda bulunan amonyum nitratın yanması sonucu meydana gelen patlamada neredeyse Beyrut'un yarısı hasar görmüştü.

Hamad Alnajjar
 

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