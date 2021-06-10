Biden ve Johnson'dan G7 öncesi yüz yüze görüşme

ABD Başkanı Joe Biden, G7 Zirvesi öncesi İngiltere'nin güneybatı ucundaki Cornwall bölgesinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Biden ve eşi First Lady Jill Biden'ı Johnson ve eşi Carrie sahil kasabası St. Ives'da karşıladı. Avrupa'ya düzenlediği ilk ziyaretinde Johnson ile görüşmesi sonrası basın toplantısı düzenleyen Biden, Johnson ile yaptığı ikili görüşmenin "çok verimli" geçtiğini ifade ederek, görüşme ile ABD-İngiltere arasındaki özel ilişkiyi yeniden teyit ettiklerini belirtti.

Biden, “Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çok yakın işbirliği içinde üzerinde çalıştığı çok çeşitli konuları masaya yatırdık ve tartıştık. Son zamanlarda pek söylenmediği gibi, halklarımız arasındaki özel ilişkiyi onayladık ve uluslarımızın paylaştığı kalıcı demokratik değerleri savunmaya olan bağlılığımızı yeniledik” dedi.

İki ülkenin siber güvenlik ve iklim değişikliği konularını ele almasını da içeren ve yeniden canlandırılan Atlantik Bildirgesi ile yeni yüzyılın zorluklarıyla mücadelede birlikte çalışmayı kabul ettiklerini kaydeden Biden, "80 yıl önce Başbakan Winston Churchill ve Başkan Franklin Roosevelt Atlantik Tüzüğü olarak bilinen bir anlaşma imzaladılar. Bu, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bir araya geleceğine dair bir sözdü. Bugün bu taahhüdümüzü, bu yüzyılın temel zorluklarını (siber güvenlik, gelişmekte olan teknolojiler, küresel sağlık ve iklim değişikliği) doğrudan konuşurken bu vaadi yeniden teyit etmek için güncellenen canlandırılmış bir Atlantik Bildirgesi ile geliştiriyoruz” diye konuştu.

Kuzey İrlanda görüşüldü

Biden ve Johnson, Belfast Anlaşması'na (Hayırlı Cuma Anlaşması) ve barış sürecinin kazanımlarını korumaya olan bağlılıklarını teyit etti. Johnson, Biden'ın Kuzey İrlanda Protokolü'nün uygulanması konusunda kendisine baskı yaptığı yönündeki söylentileri yalanlayarak, "Hepimizin kesinlikle yapmak istediği bir şey var o da Belfast Anlaşması'nı desteklemek ve barış sürecinin dengesini koruduğumuzdan emin olmaktır” şeklinde konuştu.

Nisan 1998'de imzalanan Belfast Anlaşması, Kuzey İrlanda'ya özyönetimi geri vererek, 108 üyeli bir Meclis ile kendi hükümetini oluşturmasını sağladı.