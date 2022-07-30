İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Biden'ın Covid-19 testi yeniden pozitif çıktı

Biden'ın Covid-19 testi yeniden pozitif çıktı
Biden'ın Covid-19 testi yeniden pozitif çıktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid-19 testi yeniden pozitif çıktı.

ABD Başkanı Joe Biden, 9 gün önce Covid-19'a yakalanmış ve karantinasının bitmesiyle görevine dönmüştü. Beyaz Saray'dan bugün yapılan açıklamaya göre, Biden'ın Covid-19 testi yeniden pozitif çıktı ve karantinaya girdi. Testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Biden, "Bugün tekrar COVID testim pozitif çıktı. Hiçbir semptomum yok ama etrafımdaki herkesin güvenliği için karantinaya gireceğim" dedi.
Geçtiğimiz hafta Covid-19'a yakalandığı açıklanan Biden'a uygulanan 5 günlük Paxlovid tedavisinin ardından iyileştiği bildirilmişti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.