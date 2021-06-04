Bigadiç'te kaybolan alzheimer hastası kadın bulundu

Dün akşam saatlerinde Bigadiç'in Kızılçukur kırsal mahallesinde yaşayan 70 yaşında D.V. isimli kadının kaybolduğu ihbarı üzerine Jandarma Asayiş Timi, 1 drone, 1 jandarma trafik timi ekibi, AFAD ekipleri ve köy halkından oluşan 90 kişilik arama kurtarma ekipleri sabaha kadar süren kurtarma çalışmaları sonucu sabaha karşı köyün 1 Km. dışında ki kullanılmayan bağ evinde sağ olarak bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde her hangi bir olumsuz durum olmadığı tespit edilerek ailesine teslim edildi. Ailesi kurtarma çalışmalarına katılan ekipler ve köylülerine teşekkür ettiler.

Hüseyin Tokmak

