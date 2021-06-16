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Bilecik'te metrelerce aşı kuyruğu oluştu

Bilecik'te metrelerce aşı kuyruğu oluştu
Bilecik'te metrelerce aşı kuyruğu oluştu

Bilecik'te Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın peş peşe açıklamalarının ardından 40 yaş ve üzeri kişiler ile SGK’ya kayıtlı tüm çalışanlar aşı olmaya başlamasıyla beraber, aşı alanlarında metrelerce kuyruklar oluşturdu.

Bilecik'tr korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen aşı programı kapsamına dahil olan vatandaşların artması nedeniyle aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor. Aşı programına dahil olan vatandaşların her geçen gün artması nedeniyle Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğunluk yaşanıyor.

Gece yarısına kadar süren aşılamada aldıkları randevu sonrası aşı merkezlerine gelerek odaya giren vatandaşlar tercih ettikleri BioNTech ya da Sinovac aşılarından birini yaptırıyor. Bilecik il genelinde bir günde 5 binin üzerinde aşılanma olduğu öğrenilirken, aşı merkezlerinde metrelerce kuyruklar oluştu.

Cem Kaan Toka

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