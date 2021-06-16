Bilecik'te metrelerce aşı kuyruğu oluştu

Bilecik'tr korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen aşı programı kapsamına dahil olan vatandaşların artması nedeniyle aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor. Aşı programına dahil olan vatandaşların her geçen gün artması nedeniyle Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğunluk yaşanıyor.

Gece yarısına kadar süren aşılamada aldıkları randevu sonrası aşı merkezlerine gelerek odaya giren vatandaşlar tercih ettikleri BioNTech ya da Sinovac aşılarından birini yaptırıyor. Bilecik il genelinde bir günde 5 binin üzerinde aşılanma olduğu öğrenilirken, aşı merkezlerinde metrelerce kuyruklar oluştu.

Cem Kaan Toka