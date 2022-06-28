Bilecik'te seyir halindeki kamyon alev aldı

Bilecik kent merkezinden Karayolları istikametine seyir halindeki Hüseyin Berberoğlu idaresindeki 20 H 9244 plaklı kamyon, eski belediye kavşağından alev aldı. Vatandaşların uyarıları üzerine aracını hemen yol kenarına çeken sürücü ilk müdahaleyi de kendi yaptı. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevleri büyümeden söndürdü.

Bilecik-Bozüyük karayolu kısa süreli trafiğe kapanırken, trafik ekipleri genişli çaplı önlem aldı. Yangının söndürülmesinin ardından trafik tek şeritten trafiğe açıldı.

Cem Kaan Toka

