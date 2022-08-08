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Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan cip, yol kenarındaki makilik alana uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Söğüt-Bilecik karayolunda seyir halinde bulunan 16 NSP 85 plakalı cip sürücüsü E.D., Yeniköy'e gelmeden aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarında makilik alana uçtu. Kazada araç sürücü ile araç içinde yolcu olarak bulunan İ. D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan bölgeye Söğüt Belediyesine ait itfaiye ekipleri yönlendirilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nadir Korkmaz

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