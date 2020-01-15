Bilgisayar hırsızı kamerada

Hırsızlık olayı, Pazar gecesi Dulkadiroğlu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir oto aksesuarcı dükkanında yaşandı. Sabah iş yerine gelen Alican Arabacı, dükkanın camının kırık ve bilgisayarının da yerinde olmadığını fark etti. Durumu polise bildiren Arabacı, komşu iş yerinin güvenlik kamerasındaki kayıtları inceledi. Görüntülerde, bir kişinin gecenin karanlığından faydalanıp iş yerine girdiği ve yaklaşık 10 dakika sonra dükkandan ayrıldığı görüldü. Hırsızın iş yerinde daha değerli eşyaları almak yerine masaüstü bilgisayarının monitör ve kasasını çaldığını söyleyen Arabacı, “Pazar günü gece saat 12 buçukta bir kişi dükkanın camını kırıp içeri giriyor. Kamera kayıtlarından baktığımıza göre içeride 10 dakika kalmış ve çeşitli aksesuarlar, silgiler ve zenon far olmasına rağmen masaüstü bilgisayarımızı kasası ile birlikte alıp gitmiş. Buradaki ürünlerin fiyatı bilgisayardan daha yüksek ve yaşanan olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi de sürüyor” diye konuştu.

Halil Ulubey