Bilgisayar hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Olay, önceki gün saat 02.15 sıralarında Şişli İnönü Mahallesi Harbiye Çayırı Sokak üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece devriye gezen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezi Amirliğine bağlı “Gece Kartalları” diye tabir edilen Çarşı ve Mahalle bekçileri, bir şahsın durumundan şüphelendi. Bunun üzerine şahsın üst aramasını yapan bekçiler ardından elindeki poşetin içerisindeki bilgisayar hoparlörünü ve faresini inceledi.

Hoparlörden uyuşturucu çıktı

Yapılan incelemeler sırasında hoparlörde özel bir düzenek olduğunu fark eden bekçiler, içerisini açtığında poşete gizlenmiş satışa hazır 21.75 gram metamfetamin ele geçirdi. Ayrıca fareyi de inceleyen bekçiler, aslında hassas terazi olduğunu gördü. Aramaların ardından bekçiler uyuşturucuya, hassas teraziye, tablete ve uyuşturucu madde ticaretinden kazandığını düşünülen 55 liraya el koydu.

Hoparlörlü torbacı tutuklandı

Yapılan GBT sorgusunda bir suçtan da aranması bulunduğu öğrenilen H.N. adli işlemleri için emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen H.N. çıkartıldığı mahkemece “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doğan Can Cesur

