Bilgisayar ve cepte temizlik zamanı

Uzmanlara göre koronavirüs cansız nesneler üzerindeki yaşamını sürdüremiyor, ancak bilgisayar, telefon, tablet, klavye, mouse, oyun aksesuarları gibi çok sık kullandığımız ve özellikle ortak paylaşılan cihazlar virüs gibi çeşitli hastalıkların bir kişiden diğerine bulaşma riskini artırabiliyor. Özellikle ortak kullanım alanları, ofisler, oyun merkezleri gibi paylaşımlı mekanlardaki bilgisayarların temizliği için çeşitli mikrofiber bezler, cihazlara zarar vermeyecek dezenfektan özellikli solüsyon spreyler kullanılmalı, gün içinde düzenli aralıklarla bu temizlik yinelenmeli. Bu süreçte en fazla hassasiyet gösterilmesi gereken cihazların başında ise telefonlar geliyor. Uzmanlar telefon konusunda ise yapılması gerkenler şöyle sıralıyor:

¥ Telefonunuzu prizden çıkarın, kapatın ve telefon kabını çıkarın.

¥ Bütün büyük telefon kimyasal sıvı, jel ve aşındırıcı ıslak bez kullanılmaması uyarısında bulunuyor. Bunun nedeni ekranın koruyucu tabakasına zarar verme ihtimali.

¥ Mikrofiber bezi su ve evde kullanılan sabunla ıslatın.

¥ Nazikçe telefonun yüzeyini bu nemli bezle silin.

¥ Son olarak telefonunuzu temiz bir mikrofiber bezle kurulayın.

¥ Sadece su ve sabun kullanmak bile telefonunuzdan bakteri ve virüsleri etkili bir şekilde temizleyebilir.

¥ Bunlara rağmen telefonunuza dokundukça ona mikrop bulaştıracağınızı unutmayın. Bu nedenle ellerinizi düzenli olarak ve iyice yıkadığınızdan emin olun.

Türkiye Gazetesi