Bilim Kurulu sonrası önemli açıklamalar: Son 24 saatte korona virüsten 57 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu sonrası açıklamalarında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyuyla paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 57 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 9 bin 14'e yükseldi. Bugün toplam 115 bin 328 test yapılırken, bin 671 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 340 bin 450 oldu. Bugün iyileşen bin 394 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 298 bin 368'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,9, toplam ağır hasta sayısının ise bin 418 olduğu açıklandı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

“Koronavirüs tedbirlerine uyarak Kovid-19 ve gribi birlikte geriletebiliriz”

''Grip konusunda yeterince duyarlı değiliz'

"(DSÖ'nün Türkiye için yayınladığı rapor) Bütün Avrupa ülkeleri için bir ilk olma özelliğine sahip."

"HES korona virüs konusunda güncel tüm verileri içeren bir nevi haritadır."

Bakan Koca: "15 Ekim'de saha taramasını tekrarlıyoruz. Toplumun tamamını yansıtacak büyüklükte bir örneklem üzerinde çalışıyoruz."

“Bu güne kadar hava yoluyla yurt dışına gidenlere yaptığımız testlerin sayısı 490 bin 880'dir. Yaptığımız taramalarda bin 226 kişide testi pozitif çıkmıştır.”

"(Yerli Covid-19 aşıları) Şuan aşılardan ikisi insan deneyleri aşamasına yakındır."

"Sonuca daha yakın görünen 2 aşı adayımızda hayvan denemeleri başarı ile tamamlanmış, sıra gönüllüler üzerinde yapılacak deneylere gelmiştir."

"Ankara'da son zamanda azalış yüzde 60 oranında. Ancak son 3 günde yüzde 4 oranında bir artış görüyoruz."

"Aile içi bulaşın daha fazla olduğunu görüyoruz. Bugün Bilim Kurulunda da konuşuldu."

"Maske virüs yükünü azalttığı için aşı benzeri bir etki oluşturuyor."

"Şunu çok net ifade ediyorum; biz özellikle tedavi rehberimizde, semptomu olan kişilere test yapan ülkeler arasındayız."

''(Üniversitelerin açılması konusu) "Önümüzdeki 2-3 haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Bilim Kurulu'nun da görüşü bu yönde oldu."

"Şu an herhangi bir ilave kısıtlamayı, sokağa çıkma yasağı gibi bir kısıtlamayı asla düşünmüyoruz."

"Testi pozitif çıkan sağlık çalışanı sayısı 40 bini geçti, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın sayısı da son dönem arttı maalesef. Sayıları 100'ü geçti, 107 olduğunu söyleyebilirim."